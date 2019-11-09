Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 50
1:2
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Дэвис 4
Ришарлисон 75
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
9 нояб. 2019, 18:00 МСК
9.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
2
Соареш
Седрик Соареш
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
50'
50'
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
12
Дженепо
Мусса Дженепо
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
3
Йошида
Мая Йошида
43
Валери
Ян Валери
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
38
Дансо
Кевин Дансо
20
Обафеми
Майкл Обафеми
Эвертон
мин
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
14
Тосун
Дженк Тосун
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
26
Дэвис
Том Дэвис
4'
4'
90
13
Мина
Йерри Мина
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
75'
75'
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
5
Кин
Майкл Кин
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
17
Ивоби
Алекс Ивоби