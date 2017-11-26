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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Тадич 18
Остин 52
Остин 58
Дэвис 87
4:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Сигурдссон 45
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
26 нояб. 2017, 16:30 МСК
26.11.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
87'
87'
90
11
Тадич
Душан Тадич
18'
18'
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
10
Остин
Чарли Остин
52'
58'
52', 58'
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
22
Редмонд
Натан Редмонд
18
Лемина
Марио Лемина
38
МакКуин
Сэм МакКуин
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
4
Кин
Майкл Кин
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
12
Леннон
Аарон Леннон
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
45'
45'
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
27
Влашич
Никола Влашич
10
Руни
Уэйн Руни
9
Рамирес
Сандро Рамирес
31
Лукман
Адемола Лукман