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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Дэвис 90
1:1
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Редмонд 56
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
5 мая 2018, 19:30 МСК
5.05.2018, 19:30 МСК
суббота
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
4
Кин
Майкл Кин
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
7
Боласи
Янник Боласи
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90'
90'
90
27
Влашич
Никола Влашич
90
14
Тосун
Дженк Тосун
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
25
Мори
Рамиро Мори
43
Кенни
Джонджо Кенни
15
Мартина
Куко Мартина
20
Классен
Дэви Классен
19
Ниасс
Умар Ниасс
Саутгемптон
мин
13
МакКарти
Алекс МакКарти
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
10
Остин
Чарли Остин
90
Запасные
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
5
Стивенс
Джек Стивенс
22
Редмонд
Натан Редмонд
56'
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
38
МакКуин
Сэм МакКуин
7
Лонг
Шейн Лонг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини