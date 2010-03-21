Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Косово
Канада
Новая Зеландия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Кассано 77
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
21 марта 2010, 22:45 МСК
21.03.2010, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Губерти
Стефано Губерти
54
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
72
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Кассано
Антонио Кассано
77'
77'
82
Запасные
0
Кассано
Марио Кассано
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
0
Росси
Марко Росси
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Щепович
Стефан Щепович
0
Тестарди
Эмануэле Тестарди
Ювентус
мин
0
Кименти
Антонио Кименти
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
56
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
76
0
Диего
Диего
84
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
Запасные
0
Пинсольо
Карло Пинсольо
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Кандрева
Антонио Кандрева
0
Мело
Фелипе Мело
0
Трезеге
Давид Трезеге