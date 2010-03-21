Матч завершен
Сампдория
Генуя
Кассано 77
1:0
Матч завершен
Ювентус
Турин
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
21 марта 2010, 22:45 МСК
21.03.2010, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Губерти
Стефано Губерти
54
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
72
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Кассано
Антонио Кассано
77'
77'
82
Запасные
0
Кассано
Марио Кассано
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
0
Росси
Марко Росси
0
Маннини
Даниеле Маннини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Щепович
Стефан Щепович
0
Тестарди
Эмануэле Тестарди
Ювентус
мин
0
Кименти
Антонио Кименти
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
56
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
76
0
Диего
Диего
84
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
Запасные
0
Пинсольо
Карло Пинсольо
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Каморанези
Мауро Каморанези
0
Кандрева
Антонио Кандрева
0
Мело
Фелипе Мело
0
Трезеге
Давид Трезеге