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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 72
1:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
26 сент. 2009, 19:00 МСК
26.09.2009, 19:00 МСК
суббота
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
81
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
64
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
69
0
Паццини
Джампаоло Паццини
72'
72'
90
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Росси
Марко Росси
0
Дзаури
Лучано Дзаури
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Поцци
Никола Поцци
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Виейра
Патрик Виейра
60
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
74
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Милито
Диего Милито
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
61
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Киву
Кристиан Киву
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Станкович
Деян Станкович
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
0
Суасо
Давид Суасо