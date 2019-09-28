Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Косово
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Янкто 55
1:3
Матч завершен
Интер
Милан
Сенси 20
Санчес 22
Гальярдини 61
Серия А, 6 тур
Серия А,
6 тур
Италия
28 сент. 2019, 19:00 МСК
28.09.2019, 19:00 МСК
суббота
Составы
Сампдория
мин
5
Хабот
Юлиан Хабот
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
15
Колли
Омар Колли
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
14
Янкто
Якуб Янкто
55'
55'
90
12
Депаоли
Фабио Депаоли
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
25
Феррари
Алекс Феррари
8
Баррето
Эдгар Баррето
11
Рамирес
Гастон Рамирес
18
Торсби
Мортен Торсби
4
Виейра
Роналду Виейра
17
Капрари
Джанлука Капрари
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
26
Лери
Мехди Лери
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
61'
61'
90
12
Сенси
Стефано Сенси
20'
20'
90
7
Санчес
Алексис Санчес
22'
22'
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
2
Годин
Диего Годин
13
Раноккия
Андреа Раноккия
34
Бираги
Кристиано Бираги
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
21
Димарко
Федерико Димарко
20
Валеро
Борха Валеро
8
Весино
Матиас Весино
19
Лазаро
Валентино Лазаро
23
Барелла
Николо Барелла
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
16
Политано
Маттео Политано