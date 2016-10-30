Матч завершен
Сампдория
Генуя
Квальярелла 44
1:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
30 окт. 2016, 22:45 МСК
30.10.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
16
Линетти
Карол Линетти
90
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
22
Сала
Джакопо Сала
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
44'
44'
78
9
Муриэль
Луис Муриэль
88
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
92
Тоццо
Андреа Тоццо
15
Крайнц
Лука Крайнц
13
Перейра
Педро Перейра
3
Амузи
Стэнли Амузи
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
18
Прат
Деннис Прат
6
Эрамо
Мирко Эрамо
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
47
Будимир
Анте Будимир
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
19
Банега
Эвер Банега
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
6
Мариу
Жоау Мариу
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
23
Эдер
Эдер
76
9
Икарди
Мауро Икарди
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
76
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
95
Мянго
Сенна Мянго
44
Перишич
Иван Перишич
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани