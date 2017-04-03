Матч завершен
Интер
Милан
Д'Амбросио 35
1:2
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Шик 50
Квальярелла 85
Серия А, 30 тур

Серия А,

30 тур

Италия
3 апр. 2017, 21:45 МСК
3.04.2017, 21:45 МСК
понедельник
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
35'
35'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
44
Перишич
Иван Перишич
78
17
Медель
Гари Медель
90
19
Банега
Эвер Банега
66
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
45
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
6
Мариу
Жоау Мариу
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
5
Додо
Додо
70
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
22
Сала
Джакопо Сала
16
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
61
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
85'
85'
90
14
Шик
Патрик Шик
50'
50'
90
Запасные
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
19
Реджини
Васко Реджини
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
4
Шимич
Лоренцо Шимич
20
Павлович
Даниэль Павлович
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
18
Прат
Деннис Прат
23
Джуричич
Филип Джуричич
47
Будимир
Анте Будимир