Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
( 3 : 2)
Матч завершен
Спартак
Москва
Кубок России, 1/8 финала

Кубок России,

1/8 финала

Россия
30 окт. 2012, 19:00 МСК
30.10.2012, 19:00 МСК
вторник
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
0
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
0
Дьяков
Виталий Дьяков
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
80
0
Шешуков
Александр Шешуков
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
101
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
107
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Заболотный
Николай Заболотный
0
Кисенков
Владимир Кисенков
0
Блатняк
Драган Блатняк
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Белоусов
Сергей Белоусов
0
Калачев
Тимофей Калачев
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Спартак
мин
0
Ребров
Артем Ребров
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Сухи
Марек Сухи
90
0
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Джано
Джано
90
0
Де Зеув
Деми Де Зеув
46
0
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
75
0
Горбатенко
Игорь Горбатенко
70
0
Эменике
Эммануэль Эменике
90
Запасные
0
Дикань
Андрей Дикань
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
0
Пареха
Николас Пареха
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Кариока
Кариока
0
Махмудов
Эмин Махмудов
0
Ари
Ари