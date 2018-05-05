Матч завершен
Спартак
Москва
Мельгарехо 79
Промес 84
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
5 мая 2018, 19:00 МСК
5.05.2018, 19:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
79'
79'
90
35
Таски
Сердар Таски
67
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
10
Промес
Квинси Промес
84'
84'
90
50
Пашалич
Марио Пашалич
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
75
30
Ханни
Софьян Ханни
89
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
98
Максименко
Александр Максименко
32
Ребров
Артем Ребров
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
3
Петкович
Марко Петкович
17
Тигиев
Георгий Тигиев
46
Мамин
Артем Мамин
35
Миронов
Леонид Миронов
19
Самедов
Александр Самедов
11
Фернандо
Фернандо
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
75
Игнатов
Михаил Игнатов
45
Еременко
Сергей Еременко
99
Роша
Педро Роша
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
69
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
5
Бобен
Матия Бобен
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
90
20
Маер
Жан Маер
82
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
16
Макеев
Евгений Макеев
33
Плиев
Константин Плиев
3
Вилюш
Мацей Вилюш
12
Ионов
Алексей Ионов
2
Калачев
Тимофей Калачев
23
Чуперка
Валерий Чуперка
71
Вебер
Дмитрий Вебер
11
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон