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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Байрамян 23
Зуев 90
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Адриано 25
Джикия 66
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
20 июля 2019, 21:30 МСК
20.07.2019, 21:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
11
Ионов
Алексей Ионов
88
7
Еременко
Роман Еременко
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
23'
23'
57
8
Попов
Ивелин Попов
80
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
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90
14
Шомуродов
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90
17
Норманн
Матиас Норманн
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Запасные
1
Бабурин
Егор Бабурин
79
Фролкин
Даниил Фролкин
25
Логашов
Арсений Логашов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
84
Гацкан
Александр Гацкан
23
Зуев
Александр Зуев
90'
15
Глебов
Данил Глебов
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
Спартак
мин
12
Адриано
Луис Адриано
25'
25'
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
16
14
Джикия
Георгий Джикия
66'
66'
90
47
Зобнин
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90
11
Фернандо
Фернандо
90
7
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10
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Максименко
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2
Жиго
Самуэль Жиго
90
6
Айртон
Айртон
90
Запасные
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Ребров
Артем Ребров
29
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Джано
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