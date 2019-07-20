Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Байрамян 23
Зуев 90
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Адриано 25
Джикия 66
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
20 июля 2019, 21:30 МСК
20.07.2019, 21:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
11
Ионов
Алексей Ионов
88
7
Еременко
Роман Еременко
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
23'
23'
57
8
Попов
Ивелин Попов
80
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
Запасные
1
Бабурин
Егор Бабурин
79
Фролкин
Даниил Фролкин
25
Логашов
Арсений Логашов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
84
Гацкан
Александр Гацкан
23
Зуев
Александр Зуев
90'
15
Глебов
Данил Глебов
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
Спартак
мин
12
Адриано
Луис Адриано
25'
25'
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
16
14
Джикия
Георгий Джикия
66'
66'
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
90
7
Гулиев
Аяз Гулиев
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
87
98
Максименко
Александр Максименко
90
19
Понсе
Эсекьель Понсе
67
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
6
Айртон
Айртон
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
29
Кутепов
Илья Кутепов
92
Рассказов
Николай Рассказов
49
Джано
Джано
88
Ташаев
Александр Ташаев
54
Умяров
Наиль Умяров
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе