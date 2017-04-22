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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Бухаров 23
Гацкан 45
Бухаров 50
3:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
22 апр. 2017, 16:30 МСК
22.04.2017, 16:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
44
Навас
Сесар Навас
90
22
Симич
Марко Симич
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
29
84
Гацкан
Александр Гацкан
45'
45'
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
23'
50'
23', 50'
61
14
Полоз
Дмитрий Полоз
78
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
5
Терентьев
Денис Терентьев
8
Киреев
Игорь Киреев
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
21
Сорокин
Андрей Сорокин
33
Девич
Марко Девич
0
Азмун
Сердар Азмун
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
57
14
Джикия
Георгий Джикия
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
11
Фернандо
Фернандо
68
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
7
Джано
Джано
90
10
Промес
Квинси Промес
90
71
Попов
Ивелин Попов
46
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
1
Песьяков
Сергей Песьяков
38
Ещенко
Андрей Ещенко
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
16
Тигиев
Георгий Тигиев
40
Маурисио
Маурисио
19
Самедов
Александр Самедов
52
Леонтьев
Игорь Леонтьев
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо