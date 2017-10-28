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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Ионов 20
Вилюш 87
2:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Фернандо 31
Глушаков 34
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
28 окт. 2017, 19:00 МСК
28.10.2017, 19:00 МСК
суббота
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
91
Устинов
Виталий Устинов
75
16
Макеев
Евгений Макеев
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
87'
87'
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
17
Думбия
Мусса Думбия
63
20
Маер
Жан Маер
90
12
Ионов
Алексей Ионов
20'
20'
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Бобен
Матия Бобен
8
Киреев
Игорь Киреев
17
Байрамян
Хорен Байрамян
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Спартак
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
3
Петкович
Марко Петкович
90
10
Промес
Квинси Промес
90
11
Фернандо
Фернандо
31'
31'
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
34'
34'
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
78
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
12
Адриано
Луис Адриано
46
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
22
Щербаков
Юрий Щербаков
98
Максименко
Александр Максименко
29
Кутепов
Илья Кутепов
92
Рассказов
Николай Рассказов
53
Самсонов
Артем Самсонов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
50
Пашалич
Марио Пашалич
69
Давыдов
Денис Давыдов
99
Роша
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