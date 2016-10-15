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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Спартак
Москва
Глушаков 53
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
15 окт. 2016, 19:30 МСК
15.10.2016, 19:30 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
18
Кутепов
Илья Кутепов
90
33
Маурисио
Маурисио
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
80
8
Глушаков
Денис Глушаков
53'
53'
90
11
Фернандо
Фернандо
90
7
Джано
Джано
90
71
Попов
Ивелин Попов
68
9
Зе Луиш
Зе Луиш
90
Запасные
1
Песьяков
Сергей Песьяков
38
Ещенко
Андрей Ещенко
35
Таски
Сердар Таски
64
Кутин
Денис Кутин
5
Ромуло
Ромуло
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
87
Зуев
Александр Зуев
69
Давыдов
Денис Давыдов
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
40
84
Гацкан
Александр Гацкан
73
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
90
20
Азмун
Сердар Азмун
46
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
6
Комиссаров
Иван Комиссаров
3
Гуйе
Папа Гуйе
9
Григорьев
Максим Григорьев
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
14
Ярошенко
Валерий Ярошенко
3
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи