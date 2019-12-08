Матч завершен
Спартак
Москва
Понсе 81
1:4
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Зайнутдинов 22
Ионов 53
Чистяков 79
Зайнутдинов 83
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
8 дек. 2019, 19:00 МСК
8.12.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
33
Крал
Алекс Крал
90
29
Зобнин
Роман Зобнин
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
82
2
Умяров
Наиль Умяров
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
8
Тиль
Гус Тиль
72
22
Понсе
Эсекьель Понсе
81'
81'
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
90
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
38
Ещенко
Андрей Ещенко
56
Гапонов
Илья Гапонов
92
Рассказов
Николай Рассказов
6
Айртон
Айртон
49
Джано
Джано
20
Шюррле
Андре Шюррле
8
Гулиев
Аяз Гулиев
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
21
Баду
Малколм Баду
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
79'
79'
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
22'
83'
22', 83'
87
11
Ионов
Алексей Ионов
53'
53'
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
74
Запасные
1
Бабурин
Егор Бабурин
46
Попов
Денис Попов
25
Логашов
Арсений Логашов
22
Маляров
Кирилл Маляров
3
Вилюш
Мацей Вилюш
78
Ведерников
Данила Ведерников
6
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков