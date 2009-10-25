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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Ахметович 47
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Домингес 16
Ансальди 44
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
25 окт. 2009, 19:00 МСК
25.10.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Шериев
Астемир Шериев
90
0
Сливич
Ненад Сливич
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Павленко
Александр Павленко
32
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Петрович
Бранимир Петрович
63
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
81
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
47'
47'
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Рожков
Михаил Рожков
0
Валикаев
Артур Валикаев
0
Луценко
Евгений Луценко
0
Салугин
Александр Салугин
0
Акимов
Дмитрий Акимов
0
Хонг
Ен Чо Хонг
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
44'
44'
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Муравски
Рафал Муравски
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
16'
16'
86
0
Касаев
Алан Касаев
82
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Попов
Алексей Попов
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Быстров
Петр Быстров
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Кабзе
Хасан Кабзе