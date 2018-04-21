Матч завершен
Рубин
Казань
Нобоа 40
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Паршивлюк 67
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
21 апр. 2018, 16:30 МСК
21.04.2018, 16:30 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
63
66
Нобоа
Кристиан Нобоа
40'
40'
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
83
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
74
Запасные
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
19
Устинов
Виталий Устинов
88
Камболов
Руслан Камболов
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
26
Энаке
Габриэль Энаке
15
Коновалов
Игорь Коновалов
77
Шакири
Реза Шакири
53
Голдобин
Никита Голдобин
90
Гилязутдинов
Илья Гилязутдинов
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
67'
67'
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
74
21
Сапета
Александр Сапета
46
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
61
12
Ионов
Алексей Ионов
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
16
Макеев
Евгений Макеев
5
Бобен
Матия Бобен
8
Гулиев
Аяз Гулиев
10
Зуев
Александр Зуев
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
20
Маер
Жан Маер
22
Дядюн
Владимир Дядюн