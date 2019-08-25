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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Шомуродов 29
Саплинов 87
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Марков 15
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
25 авг. 2019, 19:00 МСК
25.08.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
26
Саплинов
Александр Саплинов
87'
87'
90
15
Глебов
Данил Глебов
76
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
29'
29'
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
Запасные
79
Фролкин
Даниил Фролкин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
23
Зуев
Александр Зуев
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
Рубин
мин
6
Башкиров
Евгений Башкиров
89
20
Марков
Евгений Марков
15'
15'
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
44
33
Данченко
Олег Данченко
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
89
Запасные
1
Волк
Давид Волк
23
Коновалов
Иван Коновалов
29
Денисов
Виталий Денисов
51
Агапов
Илья Агапов
2
Старфельт
Карл Старфельт
77
Акбашев
Роман Акбашев
99
Закиров
Камиль Закиров
56
Седов
Максим Седов
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
59
Макаров
Никита Макаров