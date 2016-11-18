Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
18 нояб. 2016, 19:30 МСК
18.11.2016, 19:30 МСК
пятница
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
21
М'Вила
Янн М'Вила
90
21
Рочина
Рубен Рочина
81
22
Жонатас
Жонатас
90
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
72
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
23
Бауэр
Мориц Бауэр
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
27
Оздоев
Магомед Оздоев
77
Саму
Саму
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
20
Цакташ
Мийо Цакташ
11
Девич
Марко Девич
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
85
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
14
Полоз
Дмитрий Полоз
90
20
Азмун
Сердар Азмун
78
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
3
Гуйе
Папа Гуйе
5
Терентьев
Денис Терентьев
9
Григорьев
Максим Григорьев
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
11
Бухаров
Александр Бухаров