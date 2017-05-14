Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 7
Полоз 19
Азмун 51
Нобоа 73
4:2
Матч завершен
Рубин
Казань
М'Вила 75
Канунников 87
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
14 мая 2017, 19:00 МСК
14.05.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
56
8
Киреев
Игорь Киреев
12
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
73'
73'
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
19'
19'
90
20
Азмун
Сердар Азмун
7'
51'
7', 51'
63
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
5
Терентьев
Денис Терентьев
22
Симич
Марко Симич
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
21
Сорокин
Андрей Сорокин
11
Бухаров
Александр Бухаров
33
Девич
Марко Девич
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
56
88
Камболов
Руслан Камболов
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
75'
75'
90
21
Рочина
Рубен Рочина
87
20
Цакташ
Мийо Цакташ
77
9
Канунников
Максим Канунников
87'
87'
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
25
Самбрано
Карлос Самбрано
49
Устинов
Виталий Устинов
23
Бауэр
Мориц Бауэр
8
Сонг
Александр Сонг
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
22
Жонатас
Жонатас