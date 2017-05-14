Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Азмун 7
Полоз 19
Азмун 51
Нобоа 73
4:2
Матч завершен
Рубин
Казань
М'Вила 75
Канунников 87
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
14 мая 2017, 19:00 МСК
14.05.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
56
8
Киреев
Игорь Киреев
12
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
73'
73'
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
19'
19'
90
20
Азмун
Сердар Азмун
7'
51'
7', 51'
63
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
5
Терентьев
Денис Терентьев
22
Симич
Марко Симич
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
21
Сорокин
Андрей Сорокин
11
Бухаров
Александр Бухаров
33
Девич
Марко Девич
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
56
88
Камболов
Руслан Камболов
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
75'
75'
90
21
Рочина
Рубен Рочина
87
20
Цакташ
Мийо Цакташ
77
9
Канунников
Максим Канунников
87'
87'
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
25
Самбрано
Карлос Самбрано
49
Устинов
Виталий Устинов
23
Бауэр
Мориц Бауэр
8
Сонг
Александр Сонг
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
22
Жонатас
Жонатас