Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
М'Вила 67
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
15 окт. 2017, 16:30 МСК
15.10.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
16
Макеев
Евгений Макеев
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
17
Думбия
Мусса Думбия
83
20
Маер
Жан Маер
90
22
Дядюн
Владимир Дядюн
77
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
72
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
31
Абаев
Илья Абаев
12
Ионов
Алексей Ионов
8
Киреев
Игорь Киреев
2
Калачев
Тимофей Калачев
10
Зуев
Александр Зуев
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
11
Бухаров
Александр Бухаров
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
73
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
76
4
М'Вила
Янн М'Вила
67'
67'
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
9
Канунников
Максим Канунников
90
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
61
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Бурлак
Тарас Бурлак
80
Сорокин
Егор Сорокин
23
Бауэр
Мориц Бауэр
88
Камболов
Руслан Камболов
8
Сонг
Александр Сонг
21
Рочина
Рубен Рочина
20
Цакташ
Мийо Цакташ
33
Азмун
Сердар Азмун
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов