Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Эдер 90
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
24 сент. 2017, 16:30 МСК
24.09.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
16
Макеев
Евгений Макеев
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
7
Юсупов
Артур Юсупов
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
12
Ионов
Алексей Ионов
63
2
Калачев
Тимофей Калачев
75
11
Бухаров
Александр Бухаров
68
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
97
Гошев
Евгений Гошев
91
Устинов
Виталий Устинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
8
Киреев
Игорь Киреев
10
Зуев
Александр Зуев
17
Думбия
Мусса Думбия
20
Маер
Жан Маер
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
22
Дядюн
Владимир Дядюн
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
84
Лысов
Михаил Лысов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
46
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
77
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
11
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
60
Миранчук
Антон Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
98
Галанин
Иван Галанин
13
Корян
Аршак Корян
24
Эдер
Эдер
90'
57
Галаджан
Артем Галаджан