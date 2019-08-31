Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 81
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Шомуродов 41
Шомуродов 58
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
31 авг. 2019, 16:30 МСК
31.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
60
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
30
11
Миранчук
Антон Миранчук
81'
81'
90
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
4
Серкейра
Мурило Серкейра
94
Коломейцев
Александр Коломейцев
23
Мариу
Жоау Мариу
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
24
Эдер
Эдер
67
Тугарев
Роман Тугарев
Ростов
мин
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
11
Ионов
Алексей Ионов
87
17
Норманн
Матиас Норманн
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
71
Попов
Ивелин Попов
60
26
Саплинов
Александр Саплинов
67
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
41'
58'
41', 58'
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
5
Фролкин
Даниил Фролкин
25
Логашов
Арсений Логашов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
19
Байрамян
Хорен Байрамян
10
Зуев
Александр Зуев
79
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков