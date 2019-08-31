Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 81
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Шомуродов 41
Шомуродов 58
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
31 авг. 2019, 16:30 МСК
31.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
60
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
30
11
Миранчук
Антон Миранчук
81'
81'
90
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
4
Серкейра
Мурило Серкейра
94
Коломейцев
Александр Коломейцев
23
Мариу
Жоау Мариу
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
24
Эдер
Эдер
67
Тугарев
Роман Тугарев
Ростов
мин
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
11
Ионов
Алексей Ионов
87
17
Норманн
Матиас Норманн
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
71
Попов
Ивелин Попов
60
26
Саплинов
Александр Саплинов
67
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
41'
58'
41', 58'
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
5
Фролкин
Даниил Фролкин
25
Логашов
Арсений Логашов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
19
Байрамян
Хорен Байрамян
10
Зуев
Александр Зуев
79
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков