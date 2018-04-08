Матч завершен
Локомотив
Москва
Фарфан 47
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
8 апр. 2018, 16:30 МСК
8.04.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
83
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
9
Ари
Ари
72
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
47'
47'
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
84
Лысов
Михаил Лысов
60
Миранчук
Алексей Миранчук
36
Баринов
Дмитрий Баринов
13
Корян
Аршак Корян
24
Эдер
Эдер
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
16
Макеев
Евгений Макеев
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
71
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
21
Сапета
Александр Сапета
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
12
Ионов
Алексей Ионов
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
84
22
Дядюн
Владимир Дядюн
58
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
79
Ермаков
Данила Ермаков
33
Плиев
Константин Плиев
5
Бобен
Матия Бобен
19
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Чуперка
Валерий Чуперка
8
Гулиев
Аяз Гулиев
10
Зуев
Александр Зуев
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов