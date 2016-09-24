Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 41
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
24 сент. 2016, 21:30 МСК
24.09.2016, 21:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
41'
41'
88
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
20
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
3
Гуйе
Папа Гуйе
5
Терентьев
Денис Терентьев
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
17
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
10
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
46
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
3
Касаев
Алан Касаев
55
27
Денисов
Игорь Денисов
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
65
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
9
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
45
Хенти
Эзекиэль Хенти