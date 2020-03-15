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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Попов 64
1:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Песьяков 34
Жемалетдинов 38
Крыховяк 42
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
15 марта 2020, 19:00 МСК
15.03.2020, 19:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
34'
34'
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
87
17
Норманн
Матиас Норманн
90
26
Еременко
Роман Еременко
90
71
Попов
Ивелин Попов
64'
64'
90
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
87
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
Запасные
46
Попов
Денис Попов
88
Рудаков
Максим Рудаков
25
Логашов
Арсений Логашов
78
Ведерников
Данила Ведерников
17
Мамаев
Павел Мамаев
11
Ионов
Алексей Ионов
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
23
Мариу
Жоау Мариу
73
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
42'
42'
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
38'
38'
82
19
Эдер
Эдер
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
3
Идову
Брайан Идову
34
Магкеев
Станислав Магкеев
4
Серкейра
Мурило Серкейра
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов