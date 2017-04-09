Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
9 апр. 2017, 19:00 МСК
9.04.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
85
59
Миранчук
Алексей Миранчук
78
7
Майкон
Майкон
64
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
77
Коченков
Антон Коченков
5
Янбаев
Ренат Янбаев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
88
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
60
Миранчук
Антон Миранчук
7
Баринов
Дмитрий Баринов
90
Ари
Ари
3
Фарфан
Джефферсон Фарфан
57
Галаджан
Артем Галаджан
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
76
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
68
14
Полоз
Дмитрий Полоз
90
20
Азмун
Сердар Азмун
65
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
22
Симич
Марко Симич
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
11
Бухаров
Александр Бухаров
33
Девич
Марко Девич