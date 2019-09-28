Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Попов 25
Шомуродов 37
Зайнутдинов 83
3:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
28 сент. 2019, 16:30 МСК
28.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
81
7
Еременко
Роман Еременко
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
67
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
8
Попов
Ивелин Попов
25'
25'
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
37'
37'
86
17
Норманн
Матиас Норманн
90
Запасные
79
Фролкин
Даниил Фролкин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов
22
Маляров
Кирилл Маляров
3
Вилюш
Мацей Вилюш
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
4
Ведерников
Данила Ведерников
15
Глебов
Данил Глебов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
83'
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков
Динамо
мин
77
Каборе
Шарль Каборе
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
46
8
Панченко
Кирилл Панченко
70
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
31
Лещук
Игорь Лещук
90
10
Игбун
Сильвестр Игбун
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
68
Запасные
1
Шунин
Антон Шунин
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
34
Рауш
Константин Рауш
4
Рыков
Владимир Рыков
18
Ордец
Иван Ордец
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
20
Грулев
Вячеслав Грулев
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
5
Филипп
Максимилиан Филипп