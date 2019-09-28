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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
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Попов 25
Шомуродов 37
Зайнутдинов 83
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Динамо
Москва
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РПЛ,
11 тур
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28 сент. 2019, 16:30 МСК
28.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
81
7
Еременко
Роман Еременко
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
67
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
8
Попов
Ивелин Попов
25'
25'
90
28
Чернов
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6
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Хаджикадунич
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15
Глебов
Данил Глебов
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
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47
Долгов
Александр Долгов
13
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Динамо
мин
77
Каборе
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3
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1
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