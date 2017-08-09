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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Калачев 19
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
9 авг. 2017, 20:00 МСК
9.08.2017, 20:00 МСК
среда
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
10
Зуев
Александр Зуев
75
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
19'
19'
68
22
Дядюн
Владимир Дядюн
87
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
97
Гошев
Евгений Гошев
91
Устинов
Виталий Устинов
5
Бобен
Матия Бобен
8
Киреев
Игорь Киреев
7
Юсупов
Артур Юсупов
17
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
20
Маер
Жан Маер
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
10
Зотов
Александр Зотов
90
27
Соу
Самба Соу
90
77
Катрич
Анатолий Катрич
71
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
14
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
42
Нарубин
Сергей Нарубин
11
Темников
Иван Темников
12
Белоруков
Дмитрий Белоруков
25
Козлов
Алексей Козлов
4
Рыков
Владимир Рыков
41
Сапета
Александр Сапета
23
Соснин
Антон Соснин
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
48
Луценко
Евгений Луценко
9
Погребняк
Павел Погребняк
21
Бечирай
Фатош Бечирай