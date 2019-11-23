Матч завершен
Динамо
Москва
Филипп 33
Филипп 90
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Попов 13
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
23 нояб. 2019, 16:30 МСК
23.11.2019, 16:30 МСК
суббота
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
38
4
Рыков
Владимир Рыков
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
71
2
Морозов
Григорий Морозов
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
20
Филипп
Максимилиан Филипп
33'
90'
33', 90'
90
8
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
81
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
44
Шунич
Тони Шунич
77
Каборе
Шарль Каборе
23
Соснин
Антон Соснин
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
19
Калинин
Игорь Калинин
18
Кардозу
Мигел Кардозу
22
Грулев
Вячеслав Грулев
8
Панченко
Кирилл Панченко
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
Ростов
мин
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
17
Норманн
Матиас Норманн
90
71
Попов
Ивелин Попов
13'
13'
90
15
Глебов
Данил Глебов
58
11
Ионов
Алексей Ионов
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
Запасные
46
Попов
Денис Попов
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов
22
Маляров
Кирилл Маляров
3
Вилюш
Мацей Вилюш
78
Ведерников
Данила Ведерников
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
6
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков