Матч завершен
Динамо
Москва
Бечирай 42
Ташаев 45
2:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
2 дек. 2017, 14:00 МСК
2.12.2017, 14:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
45'
45'
90
27
Соу
Самба Соу
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
21
Бечирай
Фатош Бечирай
42'
42'
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
13
Терехов
Сергей Терехов
26
Калугин
Никита Калугин
41
Сапета
Александр Сапета
10
Зотов
Александр Зотов
77
Катрич
Анатолий Катрич
6
Тиам
Хали Тиам
90
Обольский
Николай Обольский
Ростов
мин
31
Абаев
Илья Абаев
90
16
Макеев
Евгений Макеев
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
20
Маер
Жан Маер
90
12
Ионов
Алексей Ионов
76
2
Калачев
Тимофей Калачев
46
11
Бухаров
Александр Бухаров
46
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
97
Гошев
Евгений Гошев
91
Устинов
Виталий Устинов
5
Бобен
Матия Бобен
8
Киреев
Игорь Киреев
18
Могилевец
Павел Могилевец
10
Зуев
Александр Зуев
17
Думбия
Мусса Думбия
22
Дядюн
Владимир Дядюн
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов