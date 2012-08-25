Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
3:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
25 авг. 2012, 19:45 МСК
25.08.2012, 19:45 МСК
суббота
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы