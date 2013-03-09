Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
9 марта 2013, 17:30 МСК
9.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
0
Гетигежев
Инал Гетигежев
90
0
Салата
Корнел Салата
90
0
Ксулу
Сиянда Ксулу
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Лазович
Данко Лазович
63
0
Шешуков
Александр Шешуков
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
81
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Голенда
Ян Голенда
85
Запасные
0
Заболотный
Николай Заболотный
0
Иванов
Андрей Иванов
0
Дьяков
Виталий Дьяков
0
Маргасов
Тимофей Маргасов
0
Канга
Каку Гуелор Канга
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
0
Стариков
Евгений Стариков