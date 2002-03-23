Матч завершен
Алания
Владикавказ
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
23 марта 2002, -:- МСК
23.03.2002, -:- МСК
суббота
Составы