Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
18 сент. 2010, 16:15 МСК
18.09.2010, 16:15 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Амельченко
Антон Амельченко
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
0
Гионеа
Сорин Гионеа
90
0
Хагуш
Анри Хагуш
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Янков
Чавдар Янков
90
0
Павленко
Александр Павленко
79
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Адамов
Роман Адамов
79
Запасные
0
Радич
Деян Радич
0
Черкес
Александр Черкес
0
Живанович
Иван Живанович
0
Григалава
Гиа Григалава
0
Блатняк
Драган Блатняк
0
Акимов
Дмитрий Акимов
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович