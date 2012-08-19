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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 10
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жонас 42
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
19 авг. 2012, 20:00 МСК
19.08.2012, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
46
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
61
0
Озил
Месут Озил
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
71
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
10'
10'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Марсело
Марсело
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Кака
Кака
0
Хедира
Сами Хедира
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Фегули
Софиан Фегули
81
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Жонас
Жонас
42'
42'
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
66
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
71
Запасные
0
Рами
Адиль Рами
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Пьятти
Пабло Пьятти