Матч завершен
Реал
Мадрид
1:0
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
13 апр. 2008, 20:00 МСК
13.04.2008, 20:00 МСК
воскресенье
Составы