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Кубок Испании
Мурсия VS Реал
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Мурсия - Реал: 26 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
0:0
Первый матч 1:5
Мурсия - Реал: 26 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Реал
Мадрид
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
26 окт. 2010, 21:00 МСК
26.10.2010, 21:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Реал
мин
25
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
10
Азар
Эден Азар
9
Бензема
Карим Бензема
27
Родриго
Родриго
Запасные
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
16
Ареоля
Альфонсе Ареоля
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
39
Эрнандес
Хави Эрнандес
-
22
Иско
Иско
-
17
Лукас
Лукас
-
20
Асенсио
Марко Асенсио
-
15
Вальверде
Федерико Вальверде
-
21
Диас
Браим Диас
-
8
Йович
Лука Йович
-
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:00
Реал
5 : 1
Мурсия
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:00
Реал
5
Мурсия
1
26.10.2010
26 окт. 2010
вт
21:00
Мурсия
0 : 0
Реал
26.10.2010
26 окт. 2010
вт
21:00
Мурсия
0
Реал
0
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
20:00
Реал
1 : 0
Мурсия
13.04.2008
13 апр. 2008
вс
20:00
Реал
1
Мурсия
0
24.11.2007
24 нояб. 2007
сб
23:55
Мурсия
1 : 1
Реал
24.11.2007
24 нояб. 2007
сб
23:55
Мурсия
1
Реал
1
Новости
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
Дружбаны Рамос и Васкес показали, что пьют кофе. Придумали это празднование за чашкой ☕️
#Реал
17 марта, 02:50
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
#Килиан Мбаппе
27 февраля, 15:35
Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол
#Ферлан Менди
24 февраля, 17:22
#
Новости матча
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Реал» во второй раз обыграл «Аталанту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
17 марта, 00:52
Бензема стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов
16 марта, 23:53
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34
Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»
24 февраля, 10:47