Мурсия - Реал: 26 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Мурсия
Мурсия
0:0
Первый матч 1:5

Мурсия - Реал: 26 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал
Мадрид
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
26 окт. 2010, 21:00 МСК
26.10.2010, 21:00 МСК
вторник
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Предварительный состав

Реал
мин
25
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
10
Азар
Эден Азар
9
Бензема
Карим Бензема
27
Родриго
Родриго
Запасные
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
16
Ареоля
Альфонсе Ареоля
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
39
Эрнандес
Хави Эрнандес
-
22
Иско
Иско
-
17
Лукас
Лукас
-
20
Асенсио
Марко Асенсио
-
15
Вальверде
Федерико Вальверде
-
21
Диас
Браим Диас
-
8
Йович
Лука Йович
-
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:00
Реал
5 : 1
Мурсия
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:00
Реал
5
Мурсия
1
26.10.2010 26 окт. 2010 вт 21:00
Мурсия
0 : 0
Реал
26.10.2010 26 окт. 2010 вт 21:00
Мурсия
0
Реал
0
13.04.2008 13 апр. 2008 вс 20:00
Реал
1 : 0
Мурсия
13.04.2008 13 апр. 2008 вс 20:00
Реал
1
Мурсия
0
24.11.2007 24 нояб. 2007 сб 23:55
Мурсия
1 : 1
Реал
24.11.2007 24 нояб. 2007 сб 23:55
Мурсия
1
Реал
1

Новости

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