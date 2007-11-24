Матч завершен
Мурсия
Мурсия
1:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
24 нояб. 2007, 23:55 МСК
24.11.2007, 23:55 МСК
суббота
Составы