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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Мората 3
Рамос 12
2:0
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
17 февр. 2013, 22:59 МСК
17.02.2013, 22:59 МСК
воскресенье
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Рамос
Серхио Рамос
12'
12'
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Кака
Кака
80
0
Озил
Месут Озил
68
0
Мората
Альваро Мората
3'
3'
27
Запасные
0
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Родригес
Хосе Родригес
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
64
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Тито
Тито
90
0
Пити
Пити
83
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
73
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Бангура
Ласс Бангура
90
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Амат
Жорди Амат
0
Арбилья
Анайц Арбилья
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Васкес
Франко Васкес