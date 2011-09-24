Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 39
Игуаин 45
Роналду 51
Варан 67
Бензема 73
Роналду 84
6:2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Мичу 1
Мичу 55
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
24 сент. 2011, 21:00 МСК
24.09.2011, 21:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Варан
Рафаэль Варан
67'
67'
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
39'
51'
84'
39'
51', 84'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
29
0
Кака
Кака
59
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
45'
45'
59
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Озил
Месут Озил
0
Хедира
Сами Хедира
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Бензема
Карим Бензема
73'
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Райо Вальекано
мин
0
Хименес
Даниэль Хименес
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Тито
Тито
90
0
Бангура
Ласс Бангура
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Мичу
Мичу
1'
55'
1', 55'
69
0
Пити
Пити
68
0
Тамудо
Рауль Тамудо
55
Запасные
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Мичел
Мичел
0
Сусаета
Нестор Сусаета
0
Гарсия
Рафаэль Гарсия
0
Делибашич
Андрия Делибашич