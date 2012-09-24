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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 14
Роналду 69
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
24 сент. 2012, 20:45 МСК
24.09.2012, 20:45 МСК
понедельник
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Лабака
Микель Лабака
90
0
Тито
Тито
77
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
82
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
67
0
Бангура
Ласс Бангура
90
0
Делибашич
Андрия Делибашич
90
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Хименес
Даниэль Хименес
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
0
Пити
Пити
0
Абу
Мохаммед Абу
0
Нильсен
Ники-Билле Нильсен
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
69'
69'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Модрич
Лука Модрич
64
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
78
0
Бензема
Карим Бензема
14'
14'
71
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Озил
Месут Озил
0
Хедира
Сами Хедира
0
Игуаин
Гонсало Игуаин