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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 23
Ди Мария 25
Эссьен 89
Модрич 90
4:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
3 нояб. 2012, 22:00 МСК
3.11.2012, 22:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
82
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
89'
89'
90
0
Модрич
Лука Модрич
90'
90'
90
0
Озил
Месут Озил
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
25'
25'
73
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
23'
23'
69
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Начо
Начо
0
Кака
Кака
0
Алекс
Алекс
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Хосе Мари
Хосе Мари
87
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Родригес
Виктор Родригес
75
0
Поштига
Элдер Поштига
79
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Ромарик
Ромарик
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Аламо
Хави Аламо