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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Родри 6
1:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 38
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
30 марта 2013, 22:00 МСК
30.03.2013, 22:00 МСК
суббота
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Апоньо
Апоньо
53
0
Родри
Родри
6'
6'
63
0
Ориоль
Эду Ориоль
83
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
0
Ромарик
Ромарик
0
Уилчез
Лукас Уилчез
0
Хосе Мари
Хосе Мари
0
Родригес
Виктор Родригес
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
60
0
Роналду
Криштиану Роналду
38'
38'
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Кака
Кака
60
0
Кальехон
Хосе Кальехон
60
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Озил
Месут Озил
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Хедира
Сами Хедира
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Бензема
Карим Бензема