Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:6
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 24
Марсело 28
Алонсо 64
Роналду 71
Кака 82
Роналду 87
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
28 авг. 2011, 21:00 МСК
28.08.2011, 21:00 МСК
воскресенье
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Абрахам
Абрахам
53
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
53
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Баррера
Пабло Баррера
83
0
Уче
Икечукву Уче
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Лакрус
Кевин Лакрус
0
Орти
Хорхе Орти
0
Валенсия
Хоэль Валенсия
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
28'
28'
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
24'
71'
87'
24', 71', 87'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
64'
64'
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Озил
Месут Озил
78
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
72
0
Бензема
Карим Бензема
76
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
82'
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Кальехон
Хосе Кальехон