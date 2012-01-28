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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Кака 32
Роналду 49
Озил 56
3:1
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Лафита 11
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
28 янв. 2012, 22:00 МСК
28.01.2012, 22:00 МСК
суббота
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
49'
49'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
62
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
0
Кака
Кака
32'
32'
67
0
Озил
Месут Озил
56'
56'
90
0
Бензема
Карим Бензема
72
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Диарра
Лассана Диарра
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Лафита
Анхель Лафита
11'
11'
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Микаэл
Рубен Микаэл
55
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
74
0
Аранда
Карлос Аранда
66
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Абрахам
Абрахам
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Поштига
Элдер Поштига
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Баррера
Пабло Баррера