Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 90
Примера, 8 тур

Примера,

8 тур

Испания
21 окт. 2012, 22:30 МСК
21.10.2012, 22:30 МСК
воскресенье
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
66
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
84
0
Агиррече
Иманол Агиррече
79
Запасные
0
Ройо
Энрике Ройо
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Рос
Хави Рос
0
Ифран
Диего Ифран
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Коке
Коке
81
0
Гарсия
Рауль Гарсия
62
0
Адриан
Адриан
86
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90'
90'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Тиагу
Тиагу
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Кадер
Кадер
0
Коста
Диего Коста