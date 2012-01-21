Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:4
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 3
Адриан 47
Фалькао 83
Фалькао 90
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
21 янв. 2012, 22:00 МСК
21.01.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
58
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
73
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
84
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Мартинес
Карлос Мартинес
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Прието
Хаби Прието
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Ифран
Диего Ифран
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
90
0
Суарес
Марио Суарес
68
0
Диего
Диего
80
0
Адриан
Адриан
47'
47'
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
83'
90'
3'
83', 90'
3'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Коке
Коке
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци