Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:4
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 3
Адриан 47
Фалькао 83
Фалькао 90
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
21 янв. 2012, 22:00 МСК
21.01.2012, 22:00 МСК
суббота
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Демидов
Вадим Демидов
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
58
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
73
0
Элустондо
Горка Элустондо
90
0
Аранбуру
Микел Аранбуру
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
90
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
84
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Мартинес
Карлос Мартинес
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
0
Бергара
Маркел Бергара
0
Прието
Хаби Прието
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Ифран
Диего Ифран
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Туран
Арда Туран
90
0
Суарес
Марио Суарес
68
0
Диего
Диего
80
0
Адриан
Адриан
47'
47'
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
83'
90'
3'
83', 90'
3'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Коке
Коке
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Пицци
Пицци