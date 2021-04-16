РБ Лейпциг - Хоффенхайм: 16 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:0

РБ Лейпциг - Хоффенхайм: 16 апреля 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
16 апр. 2021, 21:30 МСК
16.04.2021, 21:30 МСК
пятница
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Составы

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РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
3
Анхелиньо
Анхелиньо
46
4
Орбан
Вилли Орбан
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
6
Конате
Ибраима Конате
78
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
46
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
72
14
Адамс
Тайлер Адамс
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
25
Ольмо
Дани Ольмо
62
Запасные
33
Мартинес
Хосеп Мартинес
-
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
-
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
12
44
Кампль
Кевин Кампль
44
39
Хенрикс
Бенджамин Хенрикс
-
8
Айдара
Амаду Айдара
44
19
Сорлот
Александр Сорлот
28
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
18
11
Хванг
Хи-Чан Хванг
-
Тренерский состав
Юлиан Нагельсман
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
17
Сессеньон
Райан Сессеньон
90
38
Пош
Стефан Пош
90
28
Ричардс
Крис Ричардс
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
56
18
Самассеку
Диадай Самассеку
90
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
90
29
Сков
Роберт Сков
62
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
33
Рюттер
Жоржиньо Рюттер
46
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
-
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
28
32
Богард
Мелайро Богард
-
20
Гачинович
Мият Гачинович
34
19
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль
-
10
Даббур
Мунас Даббур
-
23
Адамян
Саркис Адамян
0
9
Бебу
Ильяс Бебу
44
35
Байер
Максимилиан Байер
-
Тренерский состав
Себастьян Хенесс

События

Матч окончен 0:0
90'
Замена
Саркис Адамян
Андрей Крамарич
79'
Желтая карточка
Кристоф Баумгартнер
Замена
Марцель Хальстенберг
Ибраима Конате
78'
Замена
Юссуф Поульсен
Эмиль Форсберг
72'
62'
Замена
Хавард Нордтвейт
Роберт Сков
Замена
Александр Сорлот
Дани Ольмо
62'
56'
Замена
Мият Гачинович
Флориан Гриллич
46'
Замена
Ильяс Бебу
Жоржиньо Рюттер
46'
Желтая карточка
Стефан Пош
Замена
Амаду Айдара
Норди Мукиэле
46'
Замена
Кевин Кампль
Анхелиньо
46'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

16.04.2021 16 апр. 2021 пт 21:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Хоффенхайм
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 21:30
РБ Лейпциг
0
Хоффенхайм
0
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Хоффенхайм
0 : 1
РБ Лейпциг
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:30
Хоффенхайм
0
РБ Лейпциг
1
12.06.2020 12 июня 2020 пт 21:30
Хоффенхайм
0 : 2
РБ Лейпциг
12.06.2020 12 июня 2020 пт 21:30
Хоффенхайм
0
РБ Лейпциг
2
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Хоффенхайм
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 17:30
РБ Лейпциг
3
Хоффенхайм
1
25.02.2019 25 февр. 2019 пн 22:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Хоффенхайм
25.02.2019 25 февр. 2019 пн 22:30
РБ Лейпциг
1
Хоффенхайм
1
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
РБ Лейпциг
2 : 0
Хоффенхайм
31.10.2018 31 окт. 2018 ср 22:45
РБ Лейпциг
2
Хоффенхайм
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Хоффенхайм
1 : 2
РБ Лейпциг
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Хоффенхайм
1
РБ Лейпциг
2
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
РБ Лейпциг
2 : 5
Хоффенхайм
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
РБ Лейпциг
2
Хоффенхайм
5
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 17:30
Хоффенхайм
4 : 0
РБ Лейпциг
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 17:30
Хоффенхайм
4
РБ Лейпциг
0
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Хоффенхайм
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
РБ Лейпциг
2
Хоффенхайм
1
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:30
Хоффенхайм
2 : 2
РБ Лейпциг
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:30
Хоффенхайм
2
РБ Лейпциг
2

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