РБ Лейпциг

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Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 0:0
90'
Замена
79'
Желтая карточка
78'
Замена
72'
62'
Замена
Замена
62'
56'
Замена
46'
Замена
46'
Желтая карточка
Замена
46'
Замена
46'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
20 декабря 2020, 12:22
09 декабря 2020, 01:13
13 ноября 2020, 00:15
10 марта, 16:55
10 марта, 16:53
17 февраля, 00:57
16 февраля, 14:28
16 февраля, 13:05