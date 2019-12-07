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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вернер 11
Вернер 52
Забитцер 83
3:1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бичакчич 89
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
7 дек. 2019, 17:30 МСК
7.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
11
Вернер
Тимо Вернер
11'
52'
11'
52'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
83'
83'
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
21
Шик
Патрик Шик
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
31
Демме
Диего Демме
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
3
Сараччи
Марсело Сараччи
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
19
Вольф
Ханнес Вольф
8
Айдара
Амаду Айдара
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
89'
89'
90
23
Адамян
Саркис Адамян
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
18
Самассеку
Диадай Самассеку
90
38
Пош
Стефан Пош
90
8
Гайгер
Деннис Гайгер
90
29
Сков
Роберт Сков
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
5
Стафилидис
Константинос Стафилидис
7
Рупп
Лукас Рупп
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
37
Локадия
Юрген Локадия
9
Бебу
Ильяс Бебу